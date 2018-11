18 Kasım 2018 Pazar 11:36



- (Özel haber) Junior Caiçara: "Mert'in Milli Takım'a alınmamasına çok şaşırdık"Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara: " Fenerbahçe maçında canımız çok yandı""Şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz"İSTANBUL - Kaleci Mert Günok 'un gösterdiği başarılı performansla sezona damga vurduğunu söyleyen Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara, "Mert'in Milli Takım'da olmasını bekliyordum. Onun bu üst düzey performansına rağmen Milli Takım'a alınmamasına çok şaşırdık" dedi. Medipol Başakşehir'in başarılı sağ beki Junior Caiçara, takımın mevcut durumu, VAR sistemi ve şampiyonluk hedeflerine ilişkin birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sözlerine turuncu-lacivertli takımın 12 haftalık performansını değerlendirerek başlayan Caiçara, "Tabii ki müthiş ve umut verici bir başlangıç. Ama en önemlisi bunun nasıl biteceği. Umarım başladığımız gibi mükemmel şekilde bunun sonunu getirebiliriz" ifadelerine yer verdi."Euro'nun artması büyük takımları zora soktu"Şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir takım sorunlarla uğraştığını ve bunun da performanslarına yansıdığını belirten başarılı futbolcu, "Her şeyden önce olay bizde bitiyor. Biz iyi oynamasak, bu performansı göstermesek bu sonuçlar alınmaz. Ama bu büyük takımların çok da büyük oyuncuları var. Tabii Türkiye 'de bir gerçek var. Euro'nun ne kadar attığının ve bunun kulüpleri maddi anlamda bazı zorluklara soktuğunun farkındayız. Tabii ki bunlar işlerini zorlaştırıyor. Dediğim gibi bu zorluklara rağmen biz iyi performans göstermesek zaten burada olamazdık. Öncelikli iş ilk önce bizim iyi performans göstermemiz, sonra rakiplerin durumu" açıklamasını yaptı.Başakşehir'in geride kalan 12 haftada kalesinde 5 gol görerek hem Süper Lig'in hem de Avrupa 'nın en az gol yiyen takımları arasında yer almasının hatırlatılması üzerine Caiçara, şunları söyledi: "Bu sadece geri dörtlünün başarısı değil, bütün takımın başarısı. Şu şekilde örnek vereyim; mesela ileride santrfor bölgesinde oynayan arkadaşımızın yaptığı baskı ve takım savunmasına verdiği katkı, aynı şekilde kanatların geriye dönüp bize yardım etmesi, orta sahaların yine geriye giderek yardımı bu ligde yediğimiz en az gol sayısında en büyük etkenlerdir. Sadece defansın değil tamamen takım savunmasının başarısıdır.""Takım savunmasına daha fazla önem veriyoruz"Turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz sezonun ilk 12 haftasında kalesinde 14 gol görmesine rağmen yeni sezonda bu sayının sadece 5'te kalmasını teknik ekibin başarısı olarak nitelendiren 29 yaşındaki oyuncu, "Bu tamamen teknik ekibin başarısıdır. Bence geçtiğimiz sezona nazaran bu seneki değişiklik defansif anlamda takım defansına daha fazla önem vermemizle kaynaklı. Zaten hocamız da sürekli söylüyor savunmanın bir takımı şampiyon yapacağını. Bence en büyük fark bu. Tabii ki geçtiğimiz senelerde edindiğimiz bir sistem var, bunun üstüne de defansif anlamda biraz daha çalışarak bugünkü başarı ortaya çıkmış oluyor" şeklinde konuştu."Mert sezona damgasını vuruyor"Kaleci Mert Günok'un başarılı bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Junior Caiçara, "Mert'e ne söyleyebilirim ki sadece tebrik etmek gerekiyor. Müthiş bir sezon geçiriyor. Çok kritik maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar bize puanlar getirdi. Tabii ki diğer kalecilerimiz Volkan ve Faruk da iyi kaleciler ama Mert şu ana kadar bu sezona damgasını vuruyor" diye konuştu."Mert'in Milli Takım'da olmasını bekliyordum"29 yaşındaki file bekçisinin A Milli Futbol Takımı 'na alınmamasını da değerlendiren Caiçara, şu ifadeleri kullandı: "Mert'in Milli Takım'da olmasını bekliyordum. Onun bu üst düzey performansına rağmen Milli Takım'a alınmamasına çok şaşırdık. Ama tabii ki bu A Milli Takım'ın seçicilerinin aldığı bir karar. Yine de Mert bu sezona yaptığı kurtarışlarla damga vuruyor.""Hocamızın üzerimde çok etkisi var"Teknik Direktör Abdullah Avcı 'nın performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Brezilyalı, "Herkesin bildiği gibi ben hücumcu bir bek oyuncusuyum. Benim en büyük karakteristik özelliğim bu. Ama bu sezon hocamız benimle defansif anlamda biraz daha çalışarak üzerimde bazı dokunuşlar yaptı. Bazı maçlarda ben ileri çıkmak istememe rağmen kendisi beni durduruyor pozisyonlara göre. Dediğim gibi hocanın bu sezon bana defansif anlamda çok katkısı oldu. Umarım bana yaptığı bu katkıya ben de karşılık verebilirim" dedi."Fenerbahçe maçında canımız yandı"Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem sistemini de değerlendiren Caiçara, şunları söyledi: "Hakemler de insan ve her insan gibi onlar da hata yapar. Bazen maçlarda gözden kaçırdıkları pozisyonlar olabiliyor. En azından VAR'ın uygulamaya girmesiyle hakemlerin yaptığı hatalar da minimum düzeye indi diyebiliriz. Tabii şöyle de bir gerçek var; Fenerbahçe maçında canımız çok yandı. VAR uygulamada olması gerektiği zamanda aktif değildi ve bizim nizami golümüz ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Burada canımız yandı ama onun dışında futbolda hakem hatalarını en aza indiren bir uygulama."Tecrübeli sağ bek, VAR teknolojisiyle birlikte hakemlerin sahada kendilerini olması gerekenden daha fazla rahat hissedip hissetmedikleri yönünde gelen bir soruya ise, "Ben hakemler üzerinde öyle bir etki oluşturduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi o maçta çok olağanüstü bir durum oldu ve sistem devrede değildi. Ama VAR'ın varlığından dolayı hakemlerin çok rahat hissettiklerini de düşünmüyorum" cevabını verdi."Şampiyonluk favorilerinden biriyiz"Sezon sonunda şampiyonluk yarışını zirvede bitiren takım olmak istediklerini de sözlerine ekleyen Junior Caiçara, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Ama realist olmak gerekirse evet favorilerden biriyiz. Bu tabii ki güzel bir duygu. Ama sadece 12 haftası oynanmış ve henüz 22 haftası olan bir lig için şampiyonluk konuşması yapmak erken. Ciddi favoriler arasında olduğumuz doğru. Ne yazık ki Avrupa kupasından çok erken elendik. O yüzden şu an tek oynadığımız kulvar Türkiye Ligi. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.