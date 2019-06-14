14.06.2019 14:58
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Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı

Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı

3-6 Temmuz tarihleri arasında TÜYAP'ta düzenlenecek olan Junioshow 2019 Bursa Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nda yer alacak katılımcı firmaların stant yerleri çekilen kura ile belirlendi.

Yılda iki kez düzenlenen Junioshow fuarının ikincisi 3-6 Temmuz 2019 tarihinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Son hazırlıkların yapıldığı fuarda katılımcı olarak yer alacak firmalar, stant yerlerini belirlemek için düzenlenen kura çekimine katıldı.

BTSO, BEKSİAD ve TÜYAP yetkililerinin katılımıyla düzenlenen kura çekiminde konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, kura çekiminin tüm firmalara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ömer Yıldız, "Bebe giyim ve konfeksiyon sektörüne yön veren Junioshow her geçen fuarda daha da büyüyor. Yılın ikinci fuarına az bir zaman kaldı. Hepimiz heyecanlıyız. Bugün de kura ile stant yerleri belirlendi. BTSO'nun da katkılarıyla firmalarımızı yine yabancı yatırımcılarla buluşturarak, Bursa bebe giyim sektörünü tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar; bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlarken, özel dekor stantlardan oluşan 100'den fazla firma ile de 'sonbahar – kış' konseptinin en son trendlerini sergilendiği yer olacak.

Kaynak: Bültenler
Bursa, Güncel

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