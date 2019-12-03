Jüpiter Oğlak burcunda 2020! Burçları bu yıl neler bekliyor?

Jüpiter Yay burcundaki gezisini sonlandırdı ve artık Oğlak burcunda yol alacak. Zorlukları hafifletici özelliği ile Oğlak burcu başta olmak üzeri diğer burçları da olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Oğlak burcunda Jüpiter; aşk, evlilik, iş, para tüm sorularınıza yanıt olacak. Jüpiter, Dünya'yı nasıl etkileyecek? 2020 Jüpiter Oğlak burcunda, burçları neler bekliyor?

2019 YILINDA EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜME İMKANI TANIDI

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter 2 Aralık akşam saatlerinde bir yıllık Yay burcu seyahatini bitirerek, Oğlak burcu yolculuğuna başladı. Jüpiter Yay burcunun yönetici gezegenidir. Bu nedenle 2019 boyunca en sevdiği yerdeydi. Eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantılı konularda büyüme ve şanslar verdi. Kötücül etkilerin azalmasını sağladı.

JÜPİTER, BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ancak 19 Aralık 2020'ye kadar Satürn gezegeninin yöneticisi olduğu burç olan, Oğlak burcunda yoluna devam edecek. Bu nedenle disiplinli çalışma ve sorumluluk alanlara destek vereceğini söyleyebiliriz. Satürn - Plüton - Güney Ay Düğümü de uzun zamandır Oğlak burcunda ve özellikle Oğlak burçlarını uzun zamandır pek çok konuda zorladı. Jüpiter'in olaya dahil olmasıyla bazılarının yaşadığı zorluklarda yumuşatıcı etkiler olurken, bazılarının ise; yaşadıkları zorluklar belirli dönemlerde had safhaya çıkabilir. Boğa ve Başak burçları içinse; ektiklerini biçtikleri bir hasat mevsimi olabilir. Akrep, Yengeç ve Balık burçları da ikinci dereceden etkiler alacaklardır. Diğer burçlar ise; kişisel olarak doğum haritalarında Oğlak burcundaki Jüpiter'in yerleştiği ev ve açı kombinasyonlarına göre etkiler alacaklar.

Jüpiter en son 2008 yılında Oğlak burcundaydı. O dönem yaşadıklarınızı düşünerek, sizi nasıl etkileyeceği konusunda fikir yürütebilirsiniz.

DÜNYA'DA NELER OLACAK?

Genel anlamda Dünya'da ise; oldukça büyük firmaların zorlanarak ortak arayacağı, tarımsal üretimlerde rekoltenin düşeceği, sorumlulukları yanlış kullanan Trump'ın zorlanacağını söyleyebiliriz.