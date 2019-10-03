Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda Türk Bayrağı'nı andırdı

Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.

KAŞ'TA VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde de akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan Ay-yıldız görüntüsü objektiflere yansıdı. Gördüğü manzarayı anlatan Kaş sakinlerinden Ufuk Aydın, "Akşam limanda yürüyüş yaparken, gökyüzünde Ay ve yıldızı yan yana gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çektim. Bayrağımızı andıran Ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay." dedi.