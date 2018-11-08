Jüpiter Yay Burcuna Geçiyor

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Jüpiter
Yay burcuna ilerleyerek yeni bir dönem başlatmakta. Bu etki özelikle önümüzdeki dönemde inançlar, ideolojik ve dini konular alanında çok şeyin öne çıkacağını ve dikkat çekeceğini göstermekte. Ateş elementinden Koç, Aslan ve Yay'ın kendine güveni artmakta. Hayatımıza yeni pencereler, yeni çevreler katabileceğimiz bir döneme ilerliyoruz. Nelerden kaçınmalı ' Bugün öğle saatlerinde daha sakin ve esnek olmaya özen gösterelim. Duygusal açıdan fazla tepkisel ve inatlaşmaya eğilimli olabiliriz. Akşam saatlerinde ise çok daha hevesli ve yenilikçiyiz. Düşüncelerimizde daha coşkulu olabiliriz. Bu saatlerde yabancılarla bir arada olmak ya da yeni deneyimlere açık durmak faydalı olabilir. Risk almak isteyebiliriz.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:45