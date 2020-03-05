Jurassic Hayvanları Filmi

Jurassic Hayvanları, dünyayı kurtarmak için bir araya gelen Star
Paws ekibinin maceralarını konu ediyor. Star Paws takımı geri döner çünkü bu sefer tüm galaksi büyük bir tehlike altındadır. Marlon Butterpaws adındaki şeytani bir kedi, evreni yok etmeye çalışmaktadır. Star Paws ekibi, Butterpaws’ı bulup onu durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır.Yönetmen:
Jason WrightSenaryo:
Shah AnandaFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Jurassic BarkYapımcı Firma:
WOWNow EntertainmentYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
23.08.2019 Jurassic Hayvanları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.