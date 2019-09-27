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Jurassic World 3 Filmi

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27.09.2019 15:54Jurassic World 3 Filmi
Jurassic Park'ta yer alan Laure Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum, Jurassic World 3'te rollerine geri dönüyor.

Filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow yaparken senaryoyu Emily Carmichael kaleme alıyor.


Yönetmen:Colin Trevorrow
Senaryo:Colin Trevorrow , Emily Carmichael, Michael Crichton
Oyuncular:Derek Connolly , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella Sermon
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:Jurassic World 3
Yapımcı Firma:Paramount Pictures
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:11.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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