Jurassic World 3 Filmi

Jurassic Park'ta yer alan Laure Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum, Jurassic World 3'te rollerine geri dönüyor.Filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow yaparken senaryoyu Emily Carmichael kaleme alıyor.Yönetmen:
Colin TrevorrowSenaryo:
Colin Trevorrow , Emily Carmichael, Michael CrichtonOyuncular:
Derek Connolly , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella SermonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Jurassic World 3Yapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
11.06.2021 Jurassic World 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.