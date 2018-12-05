İngiltere Futbol Federasyonu
(The FA), Liverpool
Teknik Direktörü Jurgen Klopp
'a para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Everton
ile oynadıkları derbi maçta kural ihlali yapan Alman teknik adama 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Jurgen Klopp, 0-0 devam eden maçın 90+6. dakikasında Divock Origi
'nin golü sonrası sahaya girerek sevincini kaleci Alisson Becker
ile paylaşmıştı.
Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından hareketi için özür dilemişti.
Liverpool,Jurgen Klopp
05 Aralık 2018 Çarşamba 00:49