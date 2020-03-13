Jurgen Klopp: Korona virüsünü Bana Değil, Uzmanlara Sorun
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu.
13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Jurgen Klopp, Spor
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