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Jurgen Klopp: Korona virüsünü Bana Değil, Uzmanlara Sorun

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu.

13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu. Jurgen Klopp: Korona virüsünü Bana Değil, Uzmanlara Sorun

Kaynak: Dugout

Etiketler : Jurgen Klopp, Spor

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