Jürgen Klopp, Solskjaer'in Önümüzdeki Sezon da Manchester United'ın Başında Olacağını İddia Etti

Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'dan devraldığı Manchester United teknik direktörlüğü görevinde, tüm kulvarlarda 13 maçta 11 galibiyete ulaşmıştı. Taraftarların da desteğini arkasına alan Norveçli hocaya bir övgü de ezeli rakip Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp'tan geldi.

Pazar günü iki takım arasında oynanacak derbi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Alman teknik adam, "Onun adına çok mutluyum. Bizim için olumlu olmasa da bütün Manchester United camiası adına çok önemli bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

"SOLSKJAER GEREKLİ ÖZELLİKLERE SAHİP"

Norveçli hocanın kariyer çizgisini kendisinin geçmişiyle kıyaslayan Liverpool teknik patronu, "Ben de Mainz'dan Dortmund'a geldiğimde insanlar uluslararası tecrübem olmadığını söylüyordu ve bu doğruydu. Normalde de Norveç'ten Manchester United'a geçiş yapmazsınız. Ancak, Solskjaer, gerekli özelliklere sahip olduğunu kanıtladı." cümlelerini kullandı.

"BU GÖREVİ TAMAMEN HAKEDİYOR"

Rakibinin geleceğiyle ilgili de tahminde bulunan Klopp, sözlerini, "Şu an takımının başında ve önümüzdeki sezonda da olacağına dair hiç şüphem yok. Bütün özellikler kendisinde var. United'ın yeni bir menajerle anlaştığını düşünebiliyor musunuz? Ole bu görevi tamamen hakediyor." diyerek tamamladı.

(Goal)