Jurgen Klopp, Taraftarlarına Seslendi
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, karantina döneminde taraftarlarına seslendi. Klopp, sağlık çalışanlarına destek verirken futbolun yeniden oynanabilmesi için herkesin duyarlı olup evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, karantina döneminde taraftarlarına seslendi. Klopp, sağlık çalışanlarına destek verirken futbolun yeniden oynanabilmesi için herkesin duyarlı olup evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dugout
Etiketler: Jurgen Klopp, Spor