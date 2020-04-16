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Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia, Epic Games Store'da Ücretsiz!

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını kullanıcılarının beğenisine sundu. Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia, Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

16.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:53
Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia, Epic Games Store'da Ücretsiz!
Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını kullanıcılarının beğenisine sundu. Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia, Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Önümüzdeki haftanın oyunu ise For The King olacak.

Epic Games Store'da ücretsiz olan oyunlar

Just Cause 4 ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinde yer alırken, bu haftanın ücretsizleri arasına bir oyun daha katıldı. Bilgisayar sahiplerinin kesinlikle alması gereken oyunlar ise şöyle:

Just Cause 4

Güney Amerika kıtasındaki hayali Solis şehrinde geçen Just Cause 4, kişisel bir meseleye dayanıyor. Ölen babasının geçmişte The Black Hand örgütü ile çalıştığına dair bir ipucu bulan ana karakterimiz Rico, soluğu örgütün faal olduğu Solis şehrinde alıyor. Gabriela Morales tarafından yönetilen ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan The Black Hand, orijinal oyundaki Salvador Mendoza ve Just Cause 3 oyunundaki Sebastiano Di Ravello için paralı asker grubu olarak hizmet etmişti.

Wheels of Aurelia

Wheels of Aurelia, 1970'li yılların İtalya'sında geçen hikaye anlatımlı yolculuk oyunu ve ülkenin batı kıyısı Via Aurelia yollarında gezen Lella isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. İzometrik kamera açısından oynanan Wheels of Aurelia, oynanabilirliğe ağırlığın verildiği bir oyun ve her bir oynanış on beş dakika civarı bir uzunluğa sahip. Ayrıca on altı farklı final var.

Bu oyunları bir haftalık süre zarfında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 23 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59 öncesinde buradan kütüphanenize eklerseniz, kalıcı olarak sızın olacaklar.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Güney Amerika, Bilgisayar, Teknoloji
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