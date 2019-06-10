Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi

25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 56 yaşındaki Amerikalı oyuncu Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu. Bieber, "Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın" diyerek oyuncuya meydan okudu.

DÖVÜŞ USTASI EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYOR

Bieber bu çağrısını Twitter hesabından yaptı. Twitter'da 106 milyon takipçisi olan Bieber'in teklifi sosyal medyada büyük yankı buldu. Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu ve şirketi aracılığıyla böyle bir karşılaşmaya ev sahipliği yapabileceğini duyurdu.

Justin Bieber

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

McGregor, "Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz" dedi. Birçok kişi Twitter'da maçı 'sabırsızlıkla beklediğini' ifade etti. Tom Cruise ise Justin Bieber'in teklifiyle ilgili henüz yorum yapmadı.