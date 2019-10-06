Justin Bieber'ın düğünde eşine hediye ettiği yüzük fiyatıyla dudak uçuklattı

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, Güney Carolina'da düğün töreni düzenledi. 22 yaşındaki ABD'li modelin yüzüğünün servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Hailey Baldwin'in nişan yüzüğünün fiyatı 2 milyon 857 bin TL olduğu öğrenildi.

"EVLİLİK SETİMİ ÇOK SEVDİM"

Sosyal medya hesabından yüzüğünün fotoğrafın yayınlayan Baldwin, paylaşıma, "Evilik setimi çok sevdim" notunu düştü. Ünlü ismin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı. Baldwin yüzüğünün fiyatının 500 bin dolar Türk parasıyla ise 2 milyon 857 bin TL olduğu öğrenildi.