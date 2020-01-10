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Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sütyensiz görüntülendi

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Bieber, Los Angeles'ta dans dersine giderken basın mensupları tarafından görüntülendi. Ünlü mankenin sütyen takmaması dikkatlerden kaçmadı.

10.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:19

Grammy ödüllü ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber'ın manken eşi Hailey Baldwin Bieber, eşinin Los Angeles'taki stüdyosuna dans dersi için gittiği sırada basın mensupları tarafından görüntülendi.

SÜTYENSİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde görüntülenen Hailey Bieber'ın sütyen takmaması dikkatlerden kaçmadı. 23 yaşındaki manken, daha sonra Beverly Hills'de bulunan South Beverly Grill adlı bir mekanda bir arkadaşıyla birlikte tatlı yedi.

JUSTİN BİEBER LYME HASTALIĞINA YAKALANDI

Öte yandan Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü popçu, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana bulaşan ve grip benzeri, nörolojik sorunlara, eklem ağrıları gibi semptomlara neden olan Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİM"

Bieber, hastalıkla mücadelesini Youtube kanalında yayınlayacağı videolar dizisiyle anlatacağını söyledi.

Bieber, Yayınlayacağı videolarla ilgili "Mücadele ettiğimi ve üstesinden geldiğim ilgili her şeyi öğrenebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sütyensiz görüntülendi

Hailey Baldwin, Justin Bieber, Los Angeles, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
ŞÜKUFE:südyeni takacak yer yok ki zaten
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2 1
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ASLI:BEN VARKEN JUSTİN BU ÇİRKİNDE NE BULMUŞ ANLAMADIM.
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HOVARDA KIZ ASLI:Kız sen burdamıydın
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SAKARYALI HATUN:Avni nerdesin la sümüklü böceğim. :((((
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SAKARYALI HATUN:Benim nikemi kullanmayın!
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SAKARYALI HATUN:Yaa bunu neden yapıyorsunuz. Benle uğraşmayın ya. :((((
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SAKARYALI HATUN:Hiçbir kız veya kadın takmak zorunda değil. :((((
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SAKARYALI HATUN:iççamaşırıda gereksiz ben giymiyorum. :((((
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AVNİ:sende takma zaten çıkarması zor oluyor
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ÜFÜRÜKÇÜ:Üf üf üf......Üf üf üf
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