Justin Bieber'ın hastalığı lyme nedir? Lyme hastalığı nedir? Lyme belirtileri nelerdir?

Pop yıldızı Justin Bieber'in lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklamasıyla lyme hastalığı hakkında araştırılmalar yapılmaya başladı. Justin Bieber'ın hastalığı lyme nedir, lyme hastalığı nedir ve Lyme belirtileri nelerdir? İşte lyme hakkında merak edilenler…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

yme hastalığı ("Laym" okunur) veya Borreliosis, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen Borrelia burgdorferi adlı ve benzer bakterinin yol açtığı bir hastalıktır.

Hastalık değişik şekillerde ortaya çıkmakla beraber, ilk belirti deride kenenin ısırdığı bölgede kızarıklıktır. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.

Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır.

Tipik semptomlar ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deride meydana gelen döküntülerdir. Eğer tedavi edilmezse, enfeksiyon eklemlere, kalbe ve sinir sistemine yayılabilir.

Ixodes scapularis

LYME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın yaygın belirtileri şöyle;

Baş ağrısı

Boyun tutukluğu

Şişmiş lenf bezleri

Ateş

Titreme

Yorgunluk

Vücut ağrıları

LYME HASTALIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Hastalığın tanısı için enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına müracaat edebilirsiniz.