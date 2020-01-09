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Justin Bieber'ın hastalığı ne? İlk kez açıkladı

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı

09.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:41Justin Bieber'ın hastalığı ne? İlk kez açıkladı

Bieber, "Birçok insan Justin Bieber'in aşırı derece meth vs kullandığını söylüyor. Bana Lyme hastalığı teşhisi konduğunu anlayamadılar bile" dedi.

25 yaşındaki Bieber, geçen günlerde hakkında çıkan, "Uyuşturucu kullanıyor" iddialarına yanıt verdi. Bieber, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana bulaşan ve grip benzeri, nörolojik sorunlara, eklem ağrıları gibi semptomlara neden olan Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

'TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Pop yıldızı, "Zor birkaç yıl oldu ancak bu amansız hastalığı tedavi etmek için doğru tedaviyi görüyorum ve her zamandan daha iyi döneceğim" diye yazdı.

Bieber, "Birçok insan Justin Bieber'in aşırı derece meth vs kullandığını söylüyor. Bana Lyme hastalığı teşhisi konduğunu anlayamadılar bile. Sadece bu değil; cildimi, beyin fonksiyonlarımı, enerjimi ve tüm sağlığımı etkileyen mononükleoz (halk arasında 'öpücük hastalığı') vardı bende" diye ekledi.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİM'

Grammy ödüllü şarkıcı, hastalıkla mücadelesini Youtube kanalında yayınlayacağı videolar dizisiyle anlatacağını söyledi.

Bieber, Yayınlayacağı videolarla ilgili "Mücadele ettiğimi ve üstesinden geldiğim ilgili her şeyi öğrenebileceksiniz" ifadelerini kullandı.


Justin Bieber, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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