Juventus, Alexis Sanchez'in Peşine Düştü

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımda düşünmediği Alexis Sanchez'e gelen teklifleri değerlendirecek. Sanchez'in taliplerinden biri Juventus.
Calcio Mercato'nun haberine göre İtalyan devi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Şilili oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Sanchez'in yüksek ücret bedelinden vazgeçmesi gerekiyor.
BU SEZON 1 GOLÜ BULUNUYOR
Sanchez bu sezon çıktığı 17 Premier Lig maçında yalnızca 1 gol attı.
(Goal)
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