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Juventus, Atalanta'yı Arjantinli golcüleriyle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında lider Juventus, Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yendi.

23.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:52Juventus, Atalanta'yı Arjantinli golcüleriyle yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında lider Juventus, Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yendi.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında ev sahibi takım Musa Barrow ile bir penaltı atışında yararlanamazken, devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısında, ev sahibi takım, 56. dakikada Robin Gosens ile 1-0 öne geçti.

Juventus'tan bu gole yanıt Arjantinli golcü Gonzalo Higuain ile 74. dakikada geldi: 1-1.

Higuain, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, kendisinin ve takımının 2. golüne imzasını attı: 2-1

Siyah-beyazlı takımın, bir diğer Arjantinli yıldızı Paulo Dybala 90+2. dakikada maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-1.
Ligin güçlü ekiplerinden Atalanta'yı deplasmanda 3-1 yenen Juventus, puanını 35'e yükseltti ve en yakın takipçisi Inter'in maç fazlasıyla 4 puanla önünde liderliğini korudu. Atalanta ise 22 puanla 6. sırada kaldı.
Juventus'un maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada görev almadı.

Spor

Kaynak: AA

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