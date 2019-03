Juventus Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Canlı İzle)

İtalyan temsilcisi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madrid ile evinde karşılaşacak. Sezon başında kadrosuna Ronaldo'yu katan ve ligde liderliği bırakmayan Juventus, Atletico Madrid karşısında 2-0'ın rövanşını alarak adını son sekiz takım arasına yazmaya çalışacak. Atletico Madrid ise ilk maçta aldığı skor ve özellikle golcüsü Griezmann ile turu geçeceğine güveniyor. Peki Juventus – Atletico maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçı yayınlayan kanalların listesi haberimizde.

JUVENTUS - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında gecenin diğer maçı Juventus ile Atletico Madrid arasında oynanacak. TSİ 23.00'da başlayacak maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Yardımcılıklarını ise Sander van Roekel ile Erwin Zeinstra yapacak. VAR hakemi ise Danny Makkelie. Juventus – Atletico Madrid maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın internet üzerinden izlemek ise BeIN Connect ile mümkün olacak. Bu maçı yayınlayan uluslararası kanallar ise şöyle;

MAÇI YAYINLAYAN KANALLARIN LİSTESİ

BeIN Sports, CBC Sport Azerbaijan, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Flow Sports 2, Flow Sports App, ESPN2, ESPN Play, Sky Sport 2/HD, Sky Go, Sky Sport Austria, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, Virgin Media One, Virgin TV Go, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa, Planet Sport 2, Klik SPORT, Viaplay Denmark, TV3 Sport, Sky Sport 1 NZ, IPLA, Polsat Sport Premium 2, Digi Sport 2 Romania, Telekom Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom TV Live, B/R Live, Galavision, Univision Deportes En Vivo

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Metropolitano Stadı'nda Juventus'u ağırlayan Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi. Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırmış oldular.

JUVENTUS - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ VE EKSİKLERİ

Juventus'ta Alex Sandro cezası nedeniyle maçta sahada olamayacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira ile birlikte sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa Juventus'un diğer eksikleri olarak sayılabilir.

Atletico Madrid'te ise Diego Costa ve Partey cezalı iken Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle bu akşam Juventus'a karşı forma giyemeyecek. Sahada yer alması beklenen muhtemel ilk onbirler ise şöyle;

Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar; Griezmann, Morata