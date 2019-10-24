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BBC

Juventus Başkan Yardımcısı Nedved: Merih Demiral'ın asker selamı sert bir jest ama ifade özgürlüğü

Türkiye'nin Suriye'deki "Barış Planı Harekatı" sürerken asker selamı vermesi tartışılan İtalya'daki Türk futbolculardan Merih Demiral ile ilgili olarak takımı Juventus'un Başkan Yardımcısı Pavel Nedved bir açıklama yaptı.

24.10.2019 15:50Juventus Başkan Yardımcısı Nedved: Merih Demiral'ın asker selamı sert bir jest ama ifade özgürlüğü

Türkiye'nin Suriye'deki "Barış Planı Harekatı" sürerken asker selamı vermesi tartışılan İtalya'daki Türk futbolculardan Merih Demiral ile ilgili olarak takımı Juventus'un Başkan Yardımcısı Pavel Nedved bir açıklama yaptı.

Nedved, Demiral'in hareketinin "sert bir jest" olduğunu söyledi ancak bu hareketi "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirerek kulübün kurallarını ihlal etmediğine inandığını belirtti.

Juventus'un hissedarlar toplantısında konuşan Nedved, Demiral'ın Türkiye Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa ile maçlarında asker selamı vermesiyle ilgili tartışmalara da değindi. Nedved, bu konuyu Demiral ile görüşüp onun da fikrini aldıklarını açıkladı ve "Yaptığı hareket sert de olsa etik kuralları ihlal ettiğine inanmıyoruz" dedi.





Nedved, "Demiral ile konuştum, ne düşündüğünü anlamak istiyorduk. Herkesin ifade özgürlüğü var. Bu vakanın yetkili organlar tarafından değerlendirilmesini ve onların kararını bekliyoruz" diye konuştu.

Demiral'ın yanı sıra Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da oynayan Cengiz Ünder de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna destek verdikleri gerekçesiyle İtalya'da eleştiri almıştı.

Cengiz Ünder 11 Ekim'de, Roma forması içinde asker selamı verirken görüldüğü bir fotoğrafı Türkiye bayrağı simgeleriyle birlikte sosyal medyada paylaşmıştı.

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada "futbol ve siyaset aynı odada uyumamalı" demişti. Fonseca, Ünder'le yaptığı görülmenin içeriğini açıklamazken "Bence futbol ve siyaset ayrı şeyler, aynı eve bile girmemeleri gerek. Bizim mesleğimizde futbol ve siyaseti karıştırmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


merih demiral, Juventus, Türkiye, Dünya
BBC


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