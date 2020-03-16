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Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak

İtalyan devi Juventus, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak.

16.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:00

Juventus kulübünün sahibi Agnelli ailesinin Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliklerini yeni bir sözleşme ile 39 yaşına kadar uzatmak istediği iddia edildi. Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun hem Serie A'ya hem de Juventus'a yaptığı büyük katkının artarak devam etmesini isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Halihazırda siyah beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Ronaldo'ya Juventus kulübünün 39 yaşına kadar sürecek bir kontrat önereceği ileri sürüldü.

YILLIK 31 MİLYON EURO KAZANIYOR

Serie A'da Juventus formasıyla sezona ara verilene kadar sadece Brescia maçını kaçıran Ronaldo, İtalyan devinden yıllık 31 milyon euro kazanıyor. Yeni sözleşme teklifinin ise bu miktardan daha yüksek olacağı ifade ediliyor.

(Sporx)

Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Etiketler : Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A, Juventus, Spor

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