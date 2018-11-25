Juventus Galibiyet Serisini Sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A
) oynanan 13. hafta maçında lider Juventus
, sahasında Spal'ı 2-0 mağlup etti.
İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo
'nun golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic
ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37'yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder
'in formasını giydiği Roma
ise deplasmanda Udinese
'ye 1-0 mağlup oldu. Ünder, maçın 64. dakikasında Justin Kluivert'in yerine oyuna girdi.
Cristiano Ronaldo,İtalya Serie A,Juventus
25 Kasım 2018 Pazar 01:52