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Juventus, genç futbolcu Kulusevski'yi transfer etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 19 yaşındaki Dejan Kulusevski'yi kadrosuna kattı.

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:18 Juventus, genç futbolcu Kulusevski'yi transfer etti
1. Ligi (Serie A) ekiplerinden , 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 19 yaşındaki Dejan Kulusevski'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Atalanta'da bulunan ve sezon sonuna kadar Parma'da kiralık olarak forma giymeye devam edecek Kulusevski ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus, İsveçli orta saha oyuncusu için Atalanta'ya 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun göstereceği performansa bağlı olarak fazladan 9 milyon avro daha ödemeyi de taahhüt etti.
Bu sezon Parma formasıyla 17 lig maçına çıkan genç oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A, Juventus, İtalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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