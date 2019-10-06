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Juventus, Inter deplasmanında kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, Inter'i 2-1 yendi.

06.10.2019 23:52Juventus, Inter deplasmanında kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, Inter'i 2-1 yendi.
Lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti.
İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı.
62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu Higuain, 80. dakikada attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

Spor

Kaynak: AA

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