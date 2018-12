Juventus, Inter'i Tek Golle Geçti

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:29



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin ( Serie A ) 15. haftasında oynanan maçta Juventus , sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic 'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can , 82. dakikada Miralem Pjanic 'in yerine oyuna girdi.