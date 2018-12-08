Juventus, Inter'i Tek Golle Geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A
) 15. haftasında oynanan maçta Juventus
, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.
Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic
'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.
Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can
, 82. dakikada Miralem Pjanic
'in yerine oyuna girdi.
serie a,İtalya Serie A,Juventus
08 Aralık 2018 Cumartesi 04:13