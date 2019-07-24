Juventus - İnter maçı saat kaçta başlayacak? TRT Spor canlı yayın

Juventus ile İnter, bugün Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bugün karşı karşıya geliyorlar. İtalya derbisi niteliğinde olacak Juventus - İnter maçı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçını canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Juventus - İnter maçı saat kaçta başlayacak?

JUVENTUS - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus ile İnter, Nanjing Olympic Sports Center'da TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek. Maçı aşağıdaki TRT Spor canlı yayın bağlantısı ile online izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - İNTER MAÇI CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN

JUVENTUS VE İNTER İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası turnuvasına, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Turnuvanın Singapur ayağında karşılaşan İnter, Manchester United ile oynadığı maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.