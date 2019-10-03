Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor

Teknik Direktör Sarri'nin yönetime Vedat Muriqi'in ismini verdiği öğrenildi. Juventus scoutlarının büyük bir aşama gösteren 25 yaşındaki golcüyü adım adım izlediği biliniyor.

Takvim'in haberine göre; İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri'ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin isteyeceği rakamın ise 25 milyon euro civarından olacağı tahmin ediliyor.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in Sarı lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3,5 milyon euroya transfer edilmişti.

33 yaşındaki deneyimli golcü bu sezon Juventus formasıyla hiç resmi maça çıkmadı.