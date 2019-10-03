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Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor

Juventus sezon sonunda 33 yaşındaki Mandzukic ile yollarını ayırmayı düşünüyor. İtalyan devi Hırvat golcünün yerine Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriqi'yi transfer edecek.

03.10.2019 10:42

Teknik Direktör Sarri'nin yönetime Vedat Muriqi'in ismini verdiği öğrenildi. Juventus scoutlarının büyük bir aşama gösteren 25 yaşındaki golcüyü adım adım izlediği biliniyor.

Takvim'in haberine göre; İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri'ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin isteyeceği rakamın ise 25 milyon euro civarından olacağı tahmin ediliyor.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in Sarı lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3,5 milyon euroya transfer edilmişti.

33 yaşındaki deneyimli golcü bu sezon Juventus formasıyla hiç resmi maça çıkmadı.

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Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Juventus, Spor

YORUMLAR(26)
DURAN TEKERLEK:yav he he :D
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KENAN:Kıskançlık almış başını gidiyor size ne yatarak 10 milyon euro alan malcaonuzla ilgilenin elif içinde benzer kelimeler kullanılmıştı yada bize ne kudurun
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GFB:BU FENER DE FUTBOLCULARIN ÇOĞU DA İNANIN BALON. 6 HAFTA BOYUNCA SADECE 1 KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKTILAR ONUDA KAYBETTİLER. TEKRAR ETTİRMEK İÇİN AĞLIYORLAR.
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BENCE DOĞRU:Bende okudum bu haberi italyada manşetleri süslüyor. mandzukiç yerine muriç, bonucci yerine jailson, ronaldo yerine deniz türüç, Szczesny yerine altay, sarri yerine ersun, matuidi yerine ozan ın benini alalım yeter demişler, bu iddalar ciddi ciddi italya yı sallıyor, herkes çok heyecanlı bu transferler için
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CİVCİV:Hahahhahahaha
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PROF. YORUMCU:SOL AYAĞI 80M EURO EDER SADECE
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PROF.YORUMCU:SANA VERDİM BEYNİMİN BİR KISMINI KİRALIK. SEN DE YOK MALUM MSHN
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MSHN:Beynini kiralık mı verdin devve
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BELHANDA:LA NAPMIŞ BAŞARILI PERFORMANS DIYOLAR MEDYA ŞIŞIRMEYE BAŞLAMIŞ YINE
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MAHİR:Şaka gibi ya ,ne ara geldide başarilı bir performans sergiledi arkadaşlar ,5-6 macta 10 15 gol attida bizmi bilmiyoruz Vedat fenerbahce seviyesinde oynicak santrafor degil ,büyük takim oyuncusu degil onun klasmani anadolu ,yuventusa sorsan adini dahi bilmez
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