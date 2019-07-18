18.07.2019 11:38
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Juventus, Matthijs de Ligt transferini açıkladı

Juventus, Ajax forması giyen Matthijs de Ligt'ı transfer ettiğini açıkladı. İtalyan devi bu transfer için 75 milyon euro bonservis bedeli ve 10,5 milyon euroluk bonus ek ödemesi yapacak. Hollandalı futbolcu, 90 milyon euro ödenen Ronaldo ve 85 milyon euro ödenen Dybala'nın ardından Juventus tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i resmen transfer ettiğini duyurdu.

İtalya'da son 8 yıldır şampiyon olan ve yeni sezona da iddialı girmeye hazırlanan Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

75 MİLYON EURO 5 SENEDE ÖDENECEK

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax ile 19 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre Juventus, De Ligt için Ajax'a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon euro ve 10,5 milyon euro ek ödeme yapacak.

Kulüp açıklamasında, genç oyuncuyla yapılan sözleşmenin 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, De Ligt'in 2016-17 sezonunda profesyonel olduğu Ajax'ta bugüne kadar 117 maçta forma giydiği, 13 gol attığı bunlardan 10'unun kafa golü olduğuna dikkat çekildi.

De Ligt, Juventus'a transferini bitirmek için önceki gün Torino'ya gelmiş, dün de sağlık kontrolünden geçmişti.

Juventus, Matthijs de Ligt transferini açıkladı

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İtalya Serie A, Juventus, İtalya, Ajax, Spor

YORUMLAR (2)
AHMET ÇAKIR: Ronaldo 117 m euro , Dybala 40 m euro''ya transfer oldu. Bahsettiğiniz rakamlar transfermarkt ta yazan güncel piyasa değerleridir.
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JÜL SEZAR: merihin vay halıne. ınsallah emre can kadar sanslı olur juventusda
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