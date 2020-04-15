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Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak

İtalyan ekibi Juventus, Premier Lig takımlarının transfer listesinde yer alan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili kararını verdi. İtalyan devi, milli futbolcuyu gelecek için önemli bir oyuncu olarak görmesi nedeniyle satışına izin vermeyecek.

15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22

Futbol yaşımını İtalya'nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.

KARAR VERİLDİ, SATILMIYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcu için kararını verdiği ve satmak istemediği belirtildi. İtalyan devinin Merih'i gelecek için önemli bir oyuncu olarak gördüğü ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral’ı satmayacak

Kaynak: İHA

Etiketler: merih demiral, Juventus, Spor
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Yorumlar (1)
MİLLİ TAKİM:Tabiki bu virüs meselesi güzel birsey degil ama bizim milli takima iyi geldi, sakatlanan oyuncularmiz cok, en azindan Liglerde durdu, kimse oynamiyor , Sampiyona ertelendi, yoksa savunmada serdar azize kalmistik
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