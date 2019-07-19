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Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor!

Juventus, Sassuola'dan 18 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral'in bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Böylece Merih değerini kısa sürede 22 milyon euro arttırmış oldu. Özellikle Milan'ın kiralamak istediği Milli futbolcu için Juventus bu teklife sıcak bakmazken oyuncuya istediği teklif gelirse bonservisiyle göndermek istiyor.

19.07.2019 12:24

Merih Demiral, 18 milyon euroya imza attığı Juventus ile 1 hafta idmana çıktı. Manchester United, Atletico Madrid ve Milan, milli stoperimize talip oldu. Juve, bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi!

MERİH 1 HAFTADA DEĞERİNİ KATLADI

Merih Demiral, geçtiğimiz sezona Alanyaspor'da başladı, ocak ayında Sassuola'ya transfer oldu. Sezonun sonunda ise soluğu 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'ta aldı. Kariyerinde basamakları hızla çıkan 21 yaşındaki savunmacı, İtalyan ekibiyle sadece 1 haftadır idmana çıkıyor. Henüz hazırlık maçında bile forma giymeyen Merih buna rağmen şimdiden değerini katladı!

DEVLER, JUVENTUS'UN KAPISINI ÇALDI

Turkish Footboll adlı sitenin haberine göre Merih, Juventus'a yeni imza atsa da Manchester United, Atletico Madrid ve Milan, milli savunmacımızı transfer etmek için Juve'nin kapısını çaldı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki stoperin bonservisini 40 milyon euro olarak belirleyerek, talip olan takımlara, "Kiralama seçeneği yok. Transfer etmek isteyen bu rakamı getirsin" mesajını gönderdi.

Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor!

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merih demiral, Juventus, Spor

YORUMLAR (2)
SOSYAL DEMOKRAT: Juventusa gitti diye abartmayin, önce devler liginde kendisini bir kanitlasin.
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SUAT: çok şişirdiler
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