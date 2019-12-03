Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın bonservis bedeli belli oldu. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, son dönemde Türk yıldız için gelen teklifler sonrası Juventus yeni bir karar aldı.

MANCHESTER UNİTED, ARSENAL VE MİLAN PEŞİNDE

Habere göre, Manchester United, Arsenal ve Milan'ın yakından izlediği, 36 milyon euro civarı bir teklif hazırladığı genç stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Başkan Agnelli'nin Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'dan az bir ücrete göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.