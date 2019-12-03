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Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor

İtalyan devi Juventus, milli oyuncu Merih Demiral için 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

03.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:29

forması giyen Merih Demiral'ın bonservis bedeli belli oldu. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, son dönemde Türk yıldız için gelen teklifler sonrası Juventus yeni bir karar aldı.

MANCHESTER UNİTED, ARSENAL VE MİLAN PEŞİNDE

Habere göre, Manchester United, Arsenal ve Milan'ın yakından izlediği, 36 milyon euro civarı bir teklif hazırladığı genç stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Başkan Agnelli'nin Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'dan az bir ücrete göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor

La Gazzetta dello Sport, merih demiral, Juventus, Spor


HABER YORUMLARI (3)
.:50 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYORSUN AMA OYUNDA DE LIGHT OYNUYOR :D
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VATANPERVER:bizde yedik. . . oynatmadığı adama bu parayı istemek insanların aklıyla alay etmek demektir. . .
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NEPRAN ÇOBAN:juventus ister aga, galatasaryda oynasa 10 m eu geçemez , marka işi bu
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