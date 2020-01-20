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Juventus, Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Parma'yı 2-1 yendi.

20.01.2020 00:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:50Juventus, Parma'yı Ronaldo'nun golleriyle yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında lider , konuk ettiği 'yı 2-1 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus, 43. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.
Juventus'tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha siyah-beyazlıları 2-1 üstün duruma getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma'yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51'e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4'e çıkardı.
Juventus'un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

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