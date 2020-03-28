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Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor

İtalyan devi Juventus, Paul Pogba için Manchester United'a Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i önerecek.

28.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:08

Manchester United forması altında sergilediği performansla Juventus 'taki günlerini aratan Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüküyle bakılıyor. Juventus da forması altında harikalar yaratan eski oyuncusunu yeniden kadroya katmanın peşinde.

İTALYAN BASINI YAZDI

Pogba'nın transferinde en avantajlı takım olarak Real Madrid aktarılsa da İtalyan basınından TuttoSport'un iddiasına göre Juventus, güçlü bir takas önerisiyle avantajlı duruma geçmeyi planlıyor. Juventus, Pogba'nın takıma yeniden kazandırılması adına Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i İngiliz temsilcisine takasta önermeyi düşünüyor.

Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Etiketler: Manchester United, Paul Pogba, Juventus, Spor

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İtalyan devi Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor

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