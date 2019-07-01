01.07.2019 21:39
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Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu

İtalyan devi Juventus, Paris Saint Germain ile sözleşmesi biten Fransız oyuncu Adrien Rabiot'u kadrosuna kattı.

Serie A şampiyonu Juventus , Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'yu renklerine bağladı.

BONSERVİSSİZ OYUNCU ALMAK JUVENTUS'UN İŞİ

Yarın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi. 2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi. Bonservissiz orta saha oyuncusu transferleriyle ünlü Juventus, daha önce Paul Pogba , Andrea Pirlo , Sami Khedira , Emre Can ve Aaron Ramsey 'i aynı şekilde kadrosuna katmıştı.

Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu
Kaynak: AA
Paris Saint Germain , İtalya Serie A , Juventus , Spor

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