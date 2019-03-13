Juventus, Cristiano Ronaldo'nun Hat-Trick Yaptığı Maçta Atletico Madrid'i Dağıttı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Siyah-beyazlı takım maça hızlı başladı. 27. dakikada Bernardeschi'nin ortasına iyi yükselen Cristiano Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Juventus, Ronaldo'nun Hat-Trick Yaptığı Maçta Atletico Madrid'i Şampiyonlar Liginde Saf Dışı Bıraktı">

RONALDO, ATLETİCO MADRİD'İ DİZE GETİRDİ

Juventus ikinci yarıya da hızlı başladı. Cristiano Ronaldo, 49. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. İtalyan ekibi 2. golden sonra da hız kesmedi ve gol aramaya devam etti. Mücadelenin 84. dakikasında Juventus penaltı kazandı. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo penaltı atışını gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus, Atletico Madrid'i 3-0 yenerek Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi.