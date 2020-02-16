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Juventus, Brescia'yı rahat geçti

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Juventus, Cristiano Ronaldo'nun oynamadığı maçta Brescia'yı 2-0 mağlup etti.

16.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:30Juventus, Brescia'yı rahat geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Juventus, sahasında Brescia'yı 2-0 yendi. Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

CHİELLİNİ 6 AY SONRA OYUNA DAHİL OLDU

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.


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Kaynak: AA

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