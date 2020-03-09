Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.
09.03.2020 01:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:04
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
Milan, sahasında kaybetti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Ginoa'ya 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goran Pandev ve 41. dakikada Francesco Cassata atarken, Milan'ın tek golünü 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.
Parma-SPAL maçı geç başladı
İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
Milan, sahasında kaybetti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Ginoa'ya 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goran Pandev ve 41. dakikada Francesco Cassata atarken, Milan'ın tek golünü 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.
Parma-SPAL maçı geç başladı
İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Spor
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