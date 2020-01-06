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Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

06.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:32 Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 49, 67 (penaltıdan) ve 82, Higuain'in 81. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.
Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.

Spor

Kaynak: AA

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