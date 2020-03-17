Juventus'ta 2'nci koronavirüs vakası
İtalyan ekibi Juventus'ta Blaise Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
17.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:50
İtalyan ekibi Juventus 'ta Blaise Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Koronavirüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'daki futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu Daniele Rugani'nin ardından Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisinin sürdürüldüğü detayı paylaşıldı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Blaise Matuidi, Koronavirüs, Juventus, Spor
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