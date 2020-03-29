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Juventus'ta Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü

Juventus'ta Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü

29.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:44
Juventus'ta Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya

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