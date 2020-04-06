Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Juventus'ta hedef Pogba

Real Madrid'in ardından Juventus da devredePogba için Pjanic, Costa ve Bernardeschi gözden çıkartıldı - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'de forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın talipleri artmaya devam ediyor.

06.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:56
Juventus'ta hedef Pogba

Real Madrid'in ardından Juventus da devrede

Pogba için Pjanic, Costa ve Bernardeschi gözden çıkartıldı

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'de forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın talipleri artmaya devam ediyor. Haziran 2021'de Manchester ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pogba için Real Madrid'in ardından Juventus da devreye girdi.

Pogba, 2016'da katıldığı Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemezken, Manchester ekibi 105 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.

POGBA İÇİN PJANIC, COSTA VE BERNARDESCHI GÖZDEN ÇIKARTILDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için Miralem Pjanic, Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, Manchester United'in bu teklife çok sıcak baktığı da İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport'un haberinde yer alan bilgiler arasında.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manchester United, Real Madrid, Paul Pogba, Juventus, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Juventus'ta hedef Pogba - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

’G.Saray’da oynayacak mısın?’ sorusuna Arda’dan ilginç yanıt Spor
"G.Saray'da oynayacak mısın?" sorusuna Arda'dan ilginç yanıt
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı Spor
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı Spor
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri Spor
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor Spor
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor
Mbappe ile sosyal medyayı sallayan Falcao’dan çarpıcı ayrılık kararı Spor
Mbappe ile sosyal medyayı sallayan Falcao'dan çarpıcı ayrılık kararı
G.Saray’da 9 yıllık dönem resmen sona eriyor Spor
G.Saray'da 9 yıllık dönem resmen sona eriyor
Yıldız futbolcu yasağı yok saydı! 18 yaşındaki nişanlısının yanına gitti Spor
Yıldız futbolcu yasağı yok saydı! 18 yaşındaki nişanlısının yanına gitti

Son Dakika Spor Haberleri

12:19: Farnolle: "Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak" - Spor 12:16: TFF 1. Lig'in en yaşlı takımı Akhisarspor! - Spor 12:16: Karşıyaka'ya transfer umudu! Eğer FIFA... - Spor 12:16: Kruse ve Datome'den mesaj: Türkiye'de koşullar ve tedbirler iyi, güvendeyiz - Spor 12:16: TFF 1. Lig'de en yaşlı takım Akhisarspor - Spor 10:52: Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı - Spor 10:50: Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım - Spor 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:27: Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor - Spor 09:56: Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz - Spor 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:22: Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak - Spor