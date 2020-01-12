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Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı

Hem A Milli Takım hem de Juventus formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral, Roma maçının 16. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Milli futbolcumuz, mücadelenin 3. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetmişti.

12.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:38Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı

A Milli Takımımız'ın EURO 2020 elemelerinde gösterdiği harika performansla finallere kalmasında büyük pay sahibi olan Merih Demiral, son haftalarda gösterdiği performansla 'un vazgeçilmezleri olmayı başarmış ve Matthijs de Ligt'ten formayı kapmıştı.

ÖNCE GOLÜNÜ ATTI, SONRA SAKATLANDI

Serie A'nın 19. haftasında Juventus, 'ya konuk olurken 3. dakikada ağları sarsan milli futbolcumuz, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü kaydederken, 16. dakikada ise talihsiz bir sakatlık yaşadı.

MATTHJİS DE LİGHT OYUNA DAHİL OLDU

Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı. Merih Demiral oyuna girmek için ısrar etse de teknik ekip yıldız futbolcuyu yedek kulübesine aldı ve Matthijs de Ligt yerine dahil oldu.


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