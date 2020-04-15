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Juventus'ta Rugani ve Matuidi, korona virüsten kurtuldu

İtalyan ekibi Juventus, futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

15.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:55
Juventus'ta Rugani ve Matuidi, korona virüsten kurtuldu
İtalyan ekibi Juventus , futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu.
Dünyayı saran korona virüs salgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. İtalyan ekibi Juventus'ta da futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi virüse yakalanmıştı. Juventus'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Blaise Matuidi, Juventus, Güncel
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