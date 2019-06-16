16.06.2019 16:40
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Juventus'un yeni hocası Sarri oldu

Juventus

İtalya Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdiğini açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Chelsea'da görev yapan Sarri, Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. İtalyan temsilcisi, sosyal medya hesabından Sarri için yayımladığı hoş geldin mesajında, "Yeni teknik direktörümüz Maurizio Sarri ile 2022 yılına kadar anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verdi. İtalya'da en son Napoli'yi çalıştıran Sarri, Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Chelsea, İtalya Serie A, İtalya, Juventus, Güncel

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