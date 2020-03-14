Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Koronavirüs nedeniyle karantinadaki Juventus oyuncusu Douglas Costa'nın nişanlısı Brezilya sahillerinde verdiği biinili pozlarla dikkat çekti.
14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takım arkadaşı Juventuslu Douglas Costa, İtalya 'da karantina altına alırken, model sevgilisi Nathalia Felix Brezilla sahillerinde pozlar veriyor.
Juventus oyuncusu Douglas Costa'nın nişanlısı Nathalia Felix, Brezilya 'ya dönmeyi ve ailesine yakın olmayı seçti.
Douglas Costa evindeki karantinaya saygı gösterirken, güzel model yaz kutlamaları için dikkat çekici fotoğraflar paylaştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Douglas Costa, Brezilya, Juventus, İtalya, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Magazin
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Magazin
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Magazin
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Magazin
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Magazin
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı