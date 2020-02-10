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Juventuslu Douglas Costa sahalardan en az 15 gün uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Juventus'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, sakatlığı nedeniyle sahalardan 15 ila 20 gün uzak kalacak.

10.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:14Juventuslu Douglas Costa sahalardan en az 15 gün uzak kalacak
İtalya Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi 'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, sakatlığı nedeniyle sahalardan 15 ila 20 gün uzak kalacak.

Son 15 haftasına girilen Serie A'da Inter ve Lazio ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, ligde Verona'ya 2-1 kaybettikleri maçın 72. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Costa'nın sakatlandığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı milli futbolcunun sol diz ardı kirişinde düşük dereceli lezyon tespit edildi. Costa'nın sağlığına kavuşmasının 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 2 ay yalnız bırakmış ve 13 maç kaçırmıştı.

İtalya Serie A, Douglas Costa, Juventus, Spor

Kaynak: AA

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