Juventuslu Futbolcular, 60 Kadının Katıldığı Partide Alem Yaptı

Juventus'un Şampiyonlar Liginde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası İtalya'da gündeme bomba gibi düştü.

İtalya'daki Corona dergisinde yer alan habere göre, Torino'daki Starhotel Majestic'te düzenlenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya'nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekibin de katıldığı ifade edildi.

Partide Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı ve onun varlığının doğrulandığı aktarıldı.