05 Mart 2019, 09:13
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Juventuslu Futbolcular, 60 Kadının Katıldığı Partide Alem Yaptı

Juventuslu futbolcuların, Atletico Madrid'e 2-0 yenildikleri maçın ardından 60 İtalyan kadının katıldığı bir parti düzenlediği ortaya çıktı.

Juventus'un Şampiyonlar Liginde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası İtalya'da gündeme bomba gibi düştü.

İtalya'daki Corona dergisinde yer alan habere göre, Torino'daki Starhotel Majestic'te düzenlenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya'nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekibin de katıldığı ifade edildi.

Partide Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı ve onun varlığının doğrulandığı aktarıldı.

Juventus, Torino, İtalya, Atletico Madrid, Magazin, Spor


YORUMLAR (21)
YAZAR: köy boğası mubarek
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ZAFO: malesef insan husranda gün gelecek hesap verilecek üzücü ve sıkıntılı bir durum
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MUŞ LU: 5-6 taneyi anladık ta 60 tane neyin nesi ::::)))))))))
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AYIPTIR: Efendim ayıptır ayıp. . 60 kadın 60 ! insan bir çağırır ! böyle terbiyesizlik görmedim ben.
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