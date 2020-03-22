Juventuslu golcü Paulo Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testleri pozitif çıktı
Juventuslu golcü Paulo Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Arjantinli oyuncu durumlarının iyi olduğunu ve semptom göstermediklerini açıkladı.
22.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:15
Juventus 'un Arjantinli golcüsü Paulo Dybala, kız arkadaşı ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.
26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı ekipte Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya en yakın isimlerden biriydi.
26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı ekipte Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya en yakın isimlerden biriydi.
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Kaynak: Euronews.com